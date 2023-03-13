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История с отказом капитана G2 участвовать в турнире на поддержку Украины оказалась фэйковой

Расмус Нильсен не отказывался играть, так как ему ничего и не предлагали.
Сегодня, 12:21
Расмус 'HooХi' Нильсен / Youtube.com
Расмус 'HooХi' Нильсен / Youtube.com

Вечером воскресенья, 12 марта, в Сети появилась информация, что капитан G2 Расмус 'HooXi' Нильсен отказался участвовать в благотворительном турнире, направленном на помощь Украине.

Украинский киберспортивный портал Gameinside опубликовал скриншот переписки организатора турнира V1rum с аккаунтом, который подписан как Hooxi.

Сначала якобы Нильсен запросил 500 долларов за свое участие. Однако как только он узнал, что средства пойдут на помощь Украине, он отказался, ссылаясь на то, что "победа росии в войне неизбежна" и он не хочет помогать Украине "в любом виде в этой бессмысленной войне".

При этом ни команда, ни сам игрок никак не отреагировали на это сообщение.

Ведущий Maincast Александр Ошека опроверг данную информацию, заявив, что эта история оказалась фэйковой.

"Ну что ж, эта история с HooXi оказалась фальшивкой. Спасибо за "абсолютную правду и расследование".

"Я думаю, V1rum и gameinside должны ответить и объяснить своей аудитории эту ситуацию. Мой пост был сделан на эмоциях. Эта ситуация мгновенно свела меня с ума. G2 ранее были в такой ситуации, я поверил в очевидный фэйк. Что ж, в следующий раз мне стоит быть осторожным".

Напомним, что недавно Natus Vincere презентовали свою новую форму, технический спонсором которой стала Puma.

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