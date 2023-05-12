Blast Paris Major 2023: анонс и прогноз на турнир

В понедельник, 8 мая, в столице Франции Париж стартовал крупный турнир в дисциплине Counter Strike: Global Offensive - Blast Paris Major 2023.

Команды уже прошли первый этап турнира, после чего встретятся в стадии легенд. 16 кандидатов сразятся за заветный кубок, однако кто победит - неизвестно.

Чтобы немного развеять данную загадку редакция ISPORT решила поделился своими прогнозами на Blast Paris Major 2023.

Кто выиграет Мажор

Богдан Войченко: NaVi

Самый странный и непредсказуемый Major за всю историю. Каждая команда может выиграть любую команду и так же проиграть любой. Данные условия идеально подходят для NaVi, которые всегда побеждали всех, даже несмотря на их плохую форму, но ровно так же и проигрывали.

При таком раскладе украинский коллектив должен забирать кубок в последнем Мажоре в истории. Гениальные тактики Blad3 и мощная форма S1mple с Electronic должны принести свой результат.

Роман Дидук: Heroic

Команда из Дании выстрелила в период наковыда и онлайн эры, но по возвращении турниров на поле они не потеряли свои позиции, а сейчас возглавляют рейтинг по версиям HLTV и ESL. За три года команда набралась опыта и уверенности, в команде уже есть чемпионский дух и нет комплекса неполноценности перед лидерами мирового CS'а.

Heroic – самая стабильная команда мажора по составу. Четыре игрока команды находятся в активном ростере более 800 дней, а последняя замена произошла в июне 2022 года, когда Jabbi заменил Refrezh. Отдельно следует выделить капитана. СadiaN – капитан, который заводит команду в матч, морально давит на соперника во время матча и отлично настреливает в самом матче.

Василий Войтюк: Vitality

Фаворитов на этом турнире достаточно много. Нет одного ярко выраженного, как это было с NaVi в Стокгольме или FaZe в Антверпене. Да и в какую-то сенсационную победу, как это было в Рио, не верится. Главным плюсом для Vitality, конечно, будут французские болельщики, которые будут "гнать" команду вперед.

Так, на прошлом "мажоре" фанаты не помогли бразильским командам, но и франко-датский коллектив сильнее условных Furia. А представьте, какая красивая история будет, если единственный человек, сыгравший на всех мейджорах (dupreeh) победит на последнем из них?

Дмитрий Данец: G2

Европейский коллектив в конце прошлого года выиграл BLAST Premier World Final 2022, а в начале этого – IEM Katowice 2023. Сейчас же G2 легко прошли первую стадию, обыграв: Themongolz, Complexity и Apeks. Суммарно команда отдала 34 раунда за четыре карты, а ни в одной игре даже мысленно не было то, что они могут проиграть.

Одним из главных преимуществ европейцев является то, что каждый игрок может делать результат. Немани "Hunter" Ковач – хладнокровный, уверенный и имеет хорошее чувство карты; Никола "NiKo" Ковач – динамичный, взрывной и может выжигать соперников; Илья "m0NESY" Осипов – один из лучших аваперов игры; Джастин "jks" Севейдж - понимает когда и как следует перемещаться и делать игру; Расмус "HooXi" Нильсен – капитан, который уже освоился в команде, а партнеры к нему.

Также следует учитывать, что G2 уже разыграны, им не нужно время, чтобы втягиваться в игру и набирать форму. Это очень важно, как показывает практика прошедших турниров.

Конечно, может каждый победить, но G2 – стабильная, интенсивная, яркая, интеллектуальная команда.

Главная сенсация турнира

Богдан Войченко: NiP

Команда, которую многие уже списали, причем давно. Весьма симпатичный коллектив, который может показать хороший уровень. В них сейчас никто не верит, так как "ниндзи" не в лучшей форме, однако дойти до четвертьфинала они весьма способны, если не попадут на условных G2.

Роман Дидук: Monte

Украинский коллектив может удивить всех на стадии легенд. Monte очень напоминает команду Gambit Youngsters, когда они только начинали восхождение к вершине рейтинга HLTV. Они играют много тир-2 турниров и на всех уже считаются фаворитами и часто становятся победителями, а значит команда уже переросла уровень турниров от CCT, но еще не показала себя на турнирах тир-1 уровня.

Сейчас турниры основных операторов становятся все более закрытыми, на них приезжают команды с партнерскими соглашениями с Blast и ESL, а командам, вроде Monte, остаются только квалификации на сотни команд и одно место. Для перехода на новый уровень команде нужно себя показывать на крупных турнирах, поэтому мажор будет битвой не только за призы и победу, а шанс на будущее стремительное развитие команды.

Когда такой стремительный путь прошли представители страны 404, с которыми сравнил Монте в начале, и украинскому коллективу вполне по силам показать себя на серьезном уровне и стать конкурентом для команд наивысшего уровня.

Последняя причина успеха Monte на мажоре – фанаты команды. Команда постепенно завоевывает украинских болельщиков и сейчас их поддержка на одном уровне с NaVi, хотя еще год назад мало кто мог вообразить конкуренцию для рожденных побеждать.

Василий Войтюк: headtr1ck

Скорее не столько прогноз, сколько надежда. Украинский снайпер Даниил headtr1ck Валит играет на своем первом "мажоре" в карьере и в первых двух матчах на стадии претендентов показывал себя не лучшим образом. Но потом взял себя в руки и сначала провел хороший матч против OG, а затем просто разносил австралийцев из Grayhound. Надеюсь, в "легендах" он продолжит в том же духе.

Дмитрий Данец: Ence

Удивляет и продолжает набирать обороты. Кто мог бы подумать, что команда пройдет стадию Challenger – 3:0. Это уже сенсация. Сейчас они будут играть против более сложных команд, но есть точное чувство, что мы увидим их в плей-офф.

MVP Мажора

Богдан Войченко: S1mple

Настало время Александра Костылева. Украинец набрал неплохую форму в отборах на турнир, да и IEM Rio прошел весьма неплохо. Если бы его команда смогла выиграть трофей в Бразилии, однако последний шанс для S1mple прямо здесь и сейчас.

Почему не NiKo, m0NESY или условный ZywOo? Все довольно просто - их команды не дойдут до финала, так как в очном противостоянии S1mple поставит всех их на место.

Роман Дидук: stavn

Когда прогнозируешь победу Heroic на мажоре, то выбор MVP становится очень трудным. Команда играет очень ровно и есть три игрока, которые смогут претендовать на главную индивидуальную награду.

Jabbi – молодой талант команды и в свои 19 лет прекрасно настреливает, но еще не всегда отличается стабильностью. Этот игрок войдет в состав лучших игроков турнира, но лучше стать вряд ли сможет.

Кадиан следующий претендент на награду. На прошлом мажоре MVP забрал себе капитан-снайпер армянского коллектива, дающий прецедент для cadiaN и стимул побороться за награду.

Но главный претендент на лучшего игрока – stavn. Он лучше всего стреляет и имеет лучший рейтинг 2.0 среди всех игроков команды, он является главной звездой и этот мажор будет для него звездным временем.

Василий Войтюк: ZywOo

Я прогнозирую победу Vitality, а если это действительно произойдет так, то ни у одного другого игрока, кроме как ZywOo, шансов выиграть звание лучшего игрока турнира не будет, ни в его команде, ни в состоянии финалиста.

Дмитрий Данец: S1mple

Чаще всего лучшим игроком становится тот, кто стал победителем. В моем прогнозе NaVi должны дойти до финала, но не выиграть. Несмотря на это, S1mple все равно станет самым лучшим, хотя нужно время для набора формы. Если игра в команды не пойдет, Александр должен стать тем, кто потянет команду за собой. Мы все знаем, как он может воспламенять и уничтожать. Особенно то, что сейчас последний мейджор по CS:GO. Поэтому когда, как не сейчас?

Куда дойдут Monte

Богдан Войченко: не дойдут до 1/4 финала

К сожалению, не вижу предпосылок для успеха Monte. Отсутствие тренера и весьма кипишная игра на турнире не дает надежд на высокие позиции команды. Добыть еще 1-2 победы коллектив сможет, но забраться высоко по сетке в стадии Чемпионов (если они вообще туда пройдут) будет весьма сложно.

Роман Дидук: 1/4 финала

Как я уже писал выше, украинская команда может стать главной сенсацией и сенсационным результатом я считаю выход минимум в 1/4 финала.

Василий Войтюк: выиграют 1-2 матча

Уже в первом туре Monte будут играть с мощными Furia, и будут скорее всего на Vertigo, или Mirage, где шансы будут достаточно равными. И если не удастся победить, то в следующем туре велика вероятность сыграть с условными Heroic. Все будет зависеть от нравственной готовности команды.

Дмитрий Данец: надеется на лучшее

Украинский коллектив, поразивший в самое сердце фанатов киберспорта со всего мира, сумел пробиться во второй раунд мейджора. Выход в стадию легенд – это результат кропотливой делать, желания и нрава.

Для Монте участие в турнире могло бы завершиться на стадии Challenger, но они обыграли Themongolz и paiN – не очень сильные команды.

Сейчас же противостоять Монте будут лучшие команды, как по мастерству, так и по опыту. Поэтому выход в плей-офф будет чрезвычайно сложной задачей. На это влияет отсутствие тренера именно на матчах, хотя аналитика все равно есть. Не следует считать, что Монте слабы, они впервые на мажоре и поразили многих. Поэтому честь и уважение.

Куда дойдут NaVi

Богдан Войченко: чемпионы

Негласное правило: "Не ставь на NaVi, не ставь против NaVi". Я могу пожалеть, что поставил на них, но и ставить против них не буду. Это будущие чемпионы, которые должны показать и доказать всему миру, что это так.

Роман Дидук: финал

NaVi, почти по традиции, займет швейцарку 3:0, но веры в их победу на турнире у меня нет. Скорее всего, в нее не верят и сами игроки рожденных побеждать. Если не встретятся с Heroic в финал, то есть все шансы добраться до главного матча. Именно финал от них буду ждать.

Василий Войтюк: до первой серьезной команды

Natus Vincere, конечно, входят в команду команд-претендентов на чемпионский титул. Но по силам ли им это? Лично я мало в это верю. Уже в первом раунде их соперником будут GamerLegion – не простой коллектив, с неплохим маппулом.

Раньше "рожденные побеждать" любили начинать турниры по проблемам, проигрывая первые матчи. Но в плей-офф NaVi точно будут, но вот там могут вылететь уже в первом раунде, если попадут на серьезного противника.

Дмитрий Данец: финал

Как я уже сказал в части о MVP, я верю в успешное выступление украинского клуба и надеюсь, что в финале они будут, но там одержать победу все же не смогут.

Напомним, что на ISPORT доступны календарь и результаты всех матчей [[/link_local]] Blast Paris Major 2023.