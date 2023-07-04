Украинская команда IKLA подписала экс-игрока G2 и Virtus.pro в свой CS:GO состав

Украинский киберспортивный клуб IKLA объявил о подписании нового игрока.

Киевская команда подписала MICHU, который ранее выступал за G2 и Virtus.Pro. Последним клубом игрока был Apeks.

Напомним, EC Kyiv в прошлом году сделали ребрендинг и стали IKLA. В прошлом месяце клуб решил сделает два состава - IKLA UA и IKLA где будет стак с европейцами.

В данный момент у второй команды всего три игрока и тренер. MICHU пока что последний, кто пополнил состав.

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