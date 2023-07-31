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Monte покинули IEM Cologne 2023, проиграв новой команде Perfecto и Electronic

Украинская команда не смогла победить коллектив бывших игроков Natus Vincere.
Вчера, 23:07
Monte / HLTV.org
Monte / HLTV.org

В понедельник, 31 июля, состоялся полуфинальный поединок нижней сетки группы А на IEM Cologne 2023.

В этом матче сошлись украинцы из Monte и новая команда экс-игроков NaVi Perfecto и Electronic, Cloud9.

Встреча началась с пика украинской команды, которым оказался Anubis. Команды провели более-менее равную карту, но Monte все же уступили со счетом 14:16.

Вплоть до заключительной части второй карты (Ancient) борьба оставалась такой же, команды не отпускали далеко друг друга. Однако, к сожалению, в самом конце, при счете 11:11 Monte проиграли пять раундов подряд, что привело к поражению.

Monte - Cloud9 0:2 (14:16, 11:16)

В итоге Monte вынуждены прекратить свои выступления на турнире, а потому украинским болельщикам придется поддерживать только Natus Vincere, которые несколькими часами ранее прошли OG.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей IEM Cologne 2023.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: counter-strike cloud9 Counter-Strike- Global Offensive Monte

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