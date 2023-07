Monte покинули IEM Cologne 2023, проиграв новой команде Perfecto и Electronic

В понедельник, 31 июля, состоялся полуфинальный поединок нижней сетки группы А на IEM Cologne 2023.

В этом матче сошлись украинцы из Monte и новая команда экс-игроков NaVi Perfecto и Electronic, Cloud9.

Встреча началась с пика украинской команды, которым оказался Anubis. Команды провели более-менее равную карту, но Monte все же уступили со счетом 14:16.

Вплоть до заключительной части второй карты (Ancient) борьба оставалась такой же, команды не отпускали далеко друг друга. Однако, к сожалению, в самом конце, при счете 11:11 Monte проиграли пять раундов подряд, что привело к поражению.

Out from @IEM Cologne😥



We made very unfortunate mistakes that the opponent did not forgive. See you on the server very soon. TY for your support🫡 #MonteGang pic.twitter.com/HzxQn6fG4e