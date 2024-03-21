NaVi в напряженном матче обыграли G2

В четверг, 21 марта, в рамках второго раунда стадии "легенд" PGL Major Copenhagen 2024 по Сounter-Strike 2 NaVi встречались с G2.

Игра проходила в рамках BO1, поэтому картой для того, чтобы помериться силами стала nuke.

Читай также: NaVi победили TheMongolz на старте PGL Major Copenhagen 2024

На данном десайдере команды показали зрелищную игру, где инициатива переходила от "рожденных побеждать" к G2, однако триумфаторам встречи стал украинский коллектив. Итоговый счет - 13:11.

Напомним, на ISPORT также доступны расписание и результаты PGL Major Copenhagen 2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!