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NaVi в напряженном матче обыграли G2

Украинский коллектив добыл вторую победу кряду на турнире.
Вчера, 22:59
NaVi / HLTV
NaVi / HLTV

В четверг, 21 марта, в рамках второго раунда стадии "легенд" PGL Major Copenhagen 2024 по Сounter-Strike 2 NaVi встречались с G2.

Игра проходила в рамках BO1, поэтому картой для того, чтобы помериться силами стала nuke.

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На данном десайдере команды показали зрелищную игру, где инициатива переходила от "рожденных побеждать" к G2, однако триумфаторам встречи стал украинский коллектив. Итоговый счет - 13:11.

Напомним, на ISPORT также доступны расписание и результаты PGL Major Copenhagen 2024.

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