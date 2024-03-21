NaVi в напряженном матче обыграли G2
Украинский коллектив добыл вторую победу кряду на турнире.
В четверг, 21 марта, в рамках второго раунда стадии "легенд" PGL Major Copenhagen 2024 по Сounter-Strike 2 NaVi встречались с G2.
Игра проходила в рамках BO1, поэтому картой для того, чтобы помериться силами стала nuke.
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На данном десайдере команды показали зрелищную игру, где инициатива переходила от "рожденных побеждать" к G2, однако триумфаторам встречи стал украинский коллектив. Итоговый счет - 13:11.
Напомним, на ISPORT также доступны расписание и результаты PGL Major Copenhagen 2024.
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