NaVi проиграли россиянам из Cloud9 в рамках PGL Major Copenhagen 2024

В субботу, 23 марта, в рамках PGL CS2 Major Copenhagen 2024 NaVi встречались с Cloud9.

Первой картой в противостоянии команд стала Mirage, где "рожденные побеждать" добыли крайне непростую победу со счетом 16:14.

Далее было поражение на Ancient почти в одну калитку, после чего следовало настоящее деклассирование. Overpass показал все проблемы Natus Vincere в игре, а также разгромный результат 2:13.

2:13 on Overpass and the series goes to Cloud9. Tomorrow, we will have another chance to qualify for the #PGLMajor Copenhagen 2024 playoffs. GGs. #CS2 #navination pic.twitter.com/znWICk2Gtu