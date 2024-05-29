ENCE объявила о подписании sdy
Украинский киберспортсмен будет выступать в польском клубе.
Бывший игрок NaVi и Monte Виктор "sdy" Оруджев нашел себе новую команду.
Украинец стал игроком польского коллектива по CS2 ENCE. Вместе с Оруджевым состав пополнил и финн Паво podi Хейсканен.
Напомним, не так давно руководство ENCE перевело в запас Александра hades Мискевича и Павла dycha Дыха.
Ранее сообщалось, что Monte объявили о подписании сразу двух игроков.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!