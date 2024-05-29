ENCE объявила о подписании sdy

Украинский киберспортсмен будет выступать в польском клубе.

Бывший игрок NaVi и Monte Виктор "sdy" Оруджев нашел себе новую команду.

Украинец стал игроком польского коллектива по CS2 ENCE. Вместе с Оруджевым состав пополнил и финн Паво podi Хейсканен.

Источник: Twitter

Напомним, не так давно руководство ENCE перевело в запас Александра hades Мискевича и Павла dycha Дыха.

Ранее сообщалось, что Monte объявили о подписании сразу двух игроков.

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