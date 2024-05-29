iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

ENCE объявила о подписании sdy

Украинский киберспортсмен будет выступать в польском клубе.
Сегодня, 12:49
sdy / HLTV
sdy / HLTV

Бывший игрок NaVi и Monte Виктор "sdy" Оруджев нашел себе новую команду.

Украинец стал игроком польского коллектива по CS2 ENCE. Вместе с Оруджевым состав пополнил и финн Паво podi Хейсканен.

Источник: Twitter

Напомним, не так давно руководство ENCE перевело в запас Александра hades Мискевича и Павла dycha Дыха.

Ранее сообщалось, что Monte объявили о подписании сразу двух игроков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: виктор оруджев CS2 ENCE

Статьи по теме

Monte дважды проиграли и вылетели с IEM Dallas Monte дважды проиграли и вылетели с IEM Dallas
Бекхэм "наигрался" в Counter Strike и распустил собственную киберспортивную команду Бекхэм "наигрался" в Counter Strike и распустил собственную киберспортивную команду
Monte пропустят турнир IEM Chengdu из-за отказа правительства выпускать игроков за границу Monte пропустят турнир IEM Chengdu из-за отказа правительства выпускать игроков за границу
Украинец r1nkle заменил своего соотечественника в NiP Украинец r1nkle заменил своего соотечественника в NiP
Помочь журналистам

Видео

Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию
Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Бокс13:27
Определилась дата реванша Усика и Фьюри
Европа13:21
Одноклубнику Малиновского может грозить крупный тюремный срок из-за обвинений в изнасиловании
Украина13:03
Мудрик и Трубин - в ТОП-100 самых дорогостоящих футболистов мира
Киберспорт12:49
ENCE объявила о подписании sdy
НБА12:27
Генменеджер Оклахомы: Подписание Хэйуорда - это мой провал
Европа12:20
Известно, когда Компани подпишет контракт с Баварией
Европа11:56
Владелец Манчестер Юнайтед определил пять критериев для входящих трансферов
Украина11:50
Полесье объявило об уходе Бойко
Евро-202411:45
Чемпионат Европы-2024: составы всех команд
Европа11:21
Лидер Боруссии - о невызове на чемпионат Европы: Обидно, я был готов сидеть на скамейке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK