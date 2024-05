Monte объявили о подписании сразу двух игроков

Украинский киберспортивный коллектив по CS2 Monte в социальных сетях объявил о подписании двух игроков.

Так, состав организации пополнили Мартин "STYKO" Стик и Али "hAdji" Аинусс. Они оба имели статус свободных агентов, а потому Monte получили их бесплатно.

Предыдущим коллективом словацкого игрока был Apeks, француз в свою очередь весной этого года покинул 3DMAX.

Команда также отметила, что "STYKO" присоединился к ней на постоянной основе, а вот "hAdji" будет находиться в качестве стенд-ина: он поможет Monte на предстоящих онлайн турнирах (RES Regional Series 4 Europe и Elisa Invitational Spring 2024), а также на IEM Dallas 2024, который пройдет с 27 мая по 2 июня.

