NaVi подписали новый ростер по Dota 2

Украинская киберспортивная организация NaVi представила новый ростер по Dota 2.

Напомним, что предыдущий состав был раgпущен еще в конце октября, так как организация не нашла замены ушедшим игрокам.

Теперь же NaVi объявили, что подписывают ростер PuckChamp, который ранее сенсационно пробился на LAN-турнир ESL One Bangkok 2024. Там уже команда будет участвовать под тегом NaVi.

Интересно, что Сухбат sanctity- Отгондаваа, Мирослав BOOM Бицан были в предыдущем ростере "рожденных побеждать". Также под крыло организации вернулся тренер Виталий Sword_Art Петкин.

Новый ростер дополнили керри Инджи Shad Люб, вошедший в топ-3 игроков PGL Wallachia, а также два украинских игрока Виталий QBFY Иванов и Олег kaori Медведок.

Ранее также NaVi Junior получили прямое приглашение на MESA Invitational 2024.

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