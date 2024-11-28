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NaVi подписали новый ростер по Dota 2

Новый ростер выступит на ESL One Bangkok 2024.
Сегодня, 18:38
NaVi
NaVi

Украинская киберспортивная организация NaVi представила новый ростер по Dota 2.

Напомним, что предыдущий состав был раgпущен еще в конце октября, так как организация не нашла замены ушедшим игрокам.

Теперь же NaVi объявили, что подписывают ростер PuckChamp, который ранее сенсационно пробился на LAN-турнир ESL One Bangkok 2024. Там уже команда будет участвовать под тегом NaVi.

Интересно, что Сухбат sanctity- Отгондаваа, Мирослав BOOM Бицан были в предыдущем ростере "рожденных побеждать". Также под крыло организации вернулся тренер Виталий Sword_Art Петкин.

Новый ростер дополнили керри Инджи Shad Люб, вошедший в топ-3 игроков PGL Wallachia, а также два украинских игрока Виталий QBFY Иванов и Олег kaori Медведок.

Ранее также NaVi Junior получили прямое приглашение на MESA Invitational 2024.

 

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