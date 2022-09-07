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Главный матч в истории: Украина сыграет в 1/4 финала чемпионата мира по волейболу

Сборная Украины встретится со Словенией в четвертьфинале ЧМ-2022.
Сегодня, 13:27
Сборная Украины
Сборная Украины
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Национальная сборная Украины во второй раз в истории принимает участие в чемпионате мира по волейболу (по приглашению ФИВБ из-за дисквалификации российской команды) и сумела пробиться в четвертьфинал соревнований.

7 сентября украинская команда сыграет против одной из стран-хозяек первенства - Словении. 

В 1/8 финала сборная Украины неожиданно, но очень уверенно, обыграла команду Нидерландов со счетом 3:0. В свою очередь словенцы, которые, как и украинцы, заняли второе место в группе, в первом раунде плей-офф обыграли Германию (3:1).

Онлайн-трансляция матча Украина - Словения будет доступна в плейере ниже.

Отметим, что победитель этой четвертьфинальной пары в полуфинале сыграет проти победителя пары Италия - Франция (обе команды - одни из лучших на турнире). 

Букмекеры считают Украину явным аутсайдером этого матча, предлагая на её победу коэффициенты выше 4,5.

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