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Украина уступила Германии в четвертьфинале чемпионата мира по Socca

Наша команда покидает турнир, не справившись с сильным соперником.
Вчера, 21:53
Украина - Германия
Украина - Германия
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В субботу, 17 сентября, в Будапеште состоялся четвертьфинальный поединок чемпионата мира по футболу 6 на 6.

Сборная Украины после победы над Словенией в приподнятом настроении вышла на игру против сборной Германии. К сожалению, в этот раз удача была явно не на нашей стороне.

Соперник оказался слишком силен, из-за чего украинская команда потерпела поражение со счетом 3:8 и покинула турнир. В составе немецкой сборной хет-триком отметился Никлас Кюле, дубль на свой счет записал Килиан Зайнше.

Украина - Германия 3:8
Голы: Уруцкий, 10, Шайдюк, 25, Гребенюк, 40 - Кюле, 5, 37, 40, Медиавилья, 6, Марканыч, 22 (аг), Ханке, 30, Зайнше, 38, 40.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина футбол 6 на 6 socca
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