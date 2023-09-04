Украина одержала первую победу на Евро-2023 по волейболу

После трех стартовых поражений украинцы праздновали успех в противостоянии с Финляндией.

В понедельник, 4 сентября, мужская сборная Украины сыграла свой четвертый матч на чемпионате Европы-2023 по волейболу, сумев добыть первую победу.

Подопечные Угиса Крастиньша взяли верх в противостоянии с Финляндией - 3:2.

Украинская национальная команда выиграла первых два сета в матче, но в последующих двух партиях позволила сопернику сравнять счет. На тай-брейке сильнее оказались украинцы - 15:13.

Чемпионат Европы-2023. Мужчины

Группа B. Четвертый тур

Украина - Финляндия 3:2 (25:23, 25:17, 23:25, 24:26, 15:13)

Ранее сборная Украины проиграла Словении (1:3), Хорватии (2:3) и Болгарии (1:3). На данный момент "сине-желтые" остаются на последнем месте в группе, имея в своем активе три очка.

Решающий матч украинская команда проведет во вторник, 5 сентября, встретившись с Испанией.

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