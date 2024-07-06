Сборная Украины по волейболу уступила Бельгии в полуфинале Кубка претендентов

Украинцы растеряли преимущество в два сета и позволили соперникам отыграться.

Сборная Украины по волейболу потерпела поражение в полуфинале Кубка претендентов-2024, который проходит в Китае.

Украинская команда в борьбе за выход в финал позволила бельгийскими соперникам одержать волевую победу 3:2.

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Подопечные Рауля Лосано взяли два первых сета (25:21, 25:20), но бельгийцы оказались сильнее в трех последующих (15:25, 21:25, 11:15).

Кубок претендентов. Полуфинал

Украина - Бельгия 2:3 (25:21, 25:20, 15:25, 21:25, 11:15)

Теперь сборная Украины проведет матч за третье место против Египта, который состоится в воскресенье, 7 июля, и начнется в 8:30 по киевскому времени.

В финале Кубка претендентов сыграют Бельгия и Китай, поборовшись за путевку в Лигу наций.

Напомним, что Украина выступает на Кубке претендентов-2024 как победитель Золотой Евролиги.

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