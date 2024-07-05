Сборная Украины по волейболу одержала волевую победу над Чили и вышла в полуфинал Кубка претендентов

Украинцы проиграли первый сет, но после переломили ход противостояния в свою пользу.

Сборная Украины по волейболу успешно стартовала на мужском Кубке претендентов-2024, который проходит в Китае.

Подопечные Рауля Лосано в четвертьфинале турнира одержали волевую победу над Чили.

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Украинская команда уступила в первой партии 20:25, но после забрала три сета (25:23, 25:19, 25:19), выиграв с итоговым счетом 3:1.

Кубок претендентов. Четвертьфинал

Украина - Чили 3:1 (20:25, 25:23, 25:19, 25:19)

Теперь сборная Украины в полуфинале соревнований встретится с Бельгией. Матч состоится в субботу, 6 июля, и начнется в 15:00 по киевскому времени.

Другую полуфинальную пару сформируют Китай и победитель противостояния между Египтом и Катаром.

Напомним, что Украина выступает на Кубке претендентов-2024 как победитель европейской Золотой Евролиги и поборется за путевку в Лигу наций, куда попадет только триумфатор соревнований.

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