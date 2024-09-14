Косенко озвучил задачу Украины на ЧМ-2024 по футзалу: Хотим себя показать

Уже в это воскресенье, 15 сентября, национальная сборная Украины по футзалу стартует на чемпионате мира. В первом матче "сине-желтые" сойдутся с командой Аргентины.

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Главный тренер сборной Александр Косенко поделился ожиданиями от предстоящих матчей, очертив задачи своих подопечных:

"Я думаю для уверенности такие победы очень нужны, но и не нужно этим долго жить. Нужно переключаться на следующие матчи и такие победы будут в будущем только при условии, если мы с таким же вдохновением и желанием будем играть, несмотря на уровень соперника".

Я считаю, что не только Аргентина, но и Ангола и Афганистан – серьезные соперники. В Анголе шесть игроков играют в чемпионате Португалии. В Афганистане пять-шесть игроков играют в чемпионате Ирана. Поэтому нужно настраиваться на каждую игру отдельно, и не нужно думать, что если мы победили Португалию, то так будет и дальше. Оно так будет только при правильной настройке на игру.

На мой взгляд, Аргентина всегда была именно командой. У них есть лидеры, но, на мой взгляд, это именно команда. Они хорошо играют и в обороне, и в защите. Это действительно мощная команда.

Но и мы доказали, что мы можем играть. Мы хотим не подстраиваться под Аргентину. Хотим себя показать свои лучшие качества. Только тогда мы можем рассчитывать на положительный результат. Каждый игрок мы индивидуально разобрали. Кого-то одного выделять не хотим.

Все покажут игры. Матчи – это экзамены. У нас два игрока были участниками Чемпионата мира, остальные пока не играли. Этот фактор тоже будем учитывать. Предыгровое волнение, я думаю, будет. Чем быстрее мы из этого выйдем, чем быстрее мы забудем, что это Чемпионат мира, так скажем, чем быстрее мы отбросим скованность – тем лучше будет для нас», – заявил Косенко.

Напомним, сборная Украины стартует на Мундиале уже в воскресенье, 15 сентября. Первым соперником подопечных Косенко станет национальная команда Аргентины. Старт встречи запланирован на 18:00 по киевскому времени.

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