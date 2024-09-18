ПФК Выбор разгромил итальянцев во втором туре клубного ЧМ-2024 по пляжному футболу

По дублю на свой счет записали Войтенко и Сметанин.

Выбор из Днепра снова вышел на "песок" итальянской Сардинии, где в рамках второго тура группового этапа подопечные Константина Андреева встречались с местной командой Нахос.

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На самом старте встречи бразильский легионер Выбора Бенжамин продемонстрировал индивидуальное мастерство, поразив ворота ПФК Нахос после сольного прохода. Однако соперники сумели сравнять счет во встрече сразу после розыгрыша из центра поля - отличный удар удался футболисту итальянцев. За три минуты до окончания первого периода Выбор снова вышел вперед – точный удар удался Дмитрию Войтенко. Именно так команды и доиграли первую часть встречи.

Вторая половина встречи началась с дальних ударов Озу и Бенжамин, которые не увенчались успехом, а вот итальянцам удалось сравнять счет – невероятный удар "ножницами" удался нападающему ПФК Нахос. До завершения тайма команды обменялись опасными моментами у ворот друг друга, но забили снова наши ребята - прицельный удар удался Сергею Дубовику. 3-2 и снова перерыв.

На старте третьего тайма Ярослав Заворотний показал, что тоже умеет забивать красивые голы – шедевральные "ножницы" от игрока сборной Украины и счет уже 4:2 в пользу подопечных Андреева. А в середине третьего периода Глеб Сметанин успешно отозвался на передачу с углового, в прикосновение поразив ворота итальянцев – 5:2. Итальянцы потеряли структуру игры, а Дмитрий Войтенко забил шестой мяч со штрафного – 6:2. Глеб Сметанин тоже не думал останавливаться и записал дубль на свой счет.

ПФК Выбор – ПФК Нахос 7:3

Голы: Бенжамин, Войтенко (2), Дубовик, Заворотний, Сметанин (2).

Напомним, другая украинская команда Артур Мьюзик свой матч проведет завтра, 19 сентября. Подопечные Виталия Сидоренко встретятся с латвийской командой Рига.

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