Артур Мьюзик досадно уступил Риге, но вышел в плей-офф клубного ЧМ по пляжному футболу
Киевский Артур Мьюзик провел матч третьего тура группового этапа клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Подопечные Никиты Шклюрака минимально уступили ПФК Рига (Латвия).
Читай также: Артур Мьюзик "перестрелял" израильтян на старте клубного ЧМ-2024 по пляжному футболу
Киевляне активнее начали поединок, но в середине первого тайма были вынуждены вынимать мяч из сетки собственных ворот – классный удар удался форварду латвийцев. Тем не менее "музыканты" быстро отыгрались и даже вышли вперед - голы на счету Потапова и Максимца. Однако Рикардо снова сравнял счет.
Во втором тайме подопечные Шклярука упустили несколько убийственных моментов - непревзойденно действовал голкипер Риги после выстрелов "музыкантов", а вот латвийцы сумели забить в третий раз, мяч в ворота Серия Тимошенко забил Рикардо.
Третий тайм проходил под аккомпанемент обоюдных атак. Обе команды пытались поразить ворота друг друга, и им это удалось. На гол Рафинии ответил Тимофей Листопад, но этого оказалось мало для победы. 3:4.
Артур Мьюзик – Рига 3:4
Голы: Потапов, Максимец, Листопад.
Стоит отметить, "музыканты" заняли второе место по итогам группового этапа и квалифицировались в плей-офф турнира. ПФК Выбор проведет свой матч третьего тура сегодня, 19 сентября. Старт встречи в 17:30 по киевскому времени.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!