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Артур Мьюзик досадно уступил Риге, но вышел в плей-офф клубного ЧМ по пляжному футболу

Футболисты из Киева сыграют в 1/16 финала турнира.
Сегодня, 17:02
Артур Мьюзик / beachsoccer.com
Артур Мьюзик / beachsoccer.com

Киевский Артур Мьюзик провел матч третьего тура группового этапа клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Подопечные Никиты Шклюрака минимально уступили ПФК Рига (Латвия).

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Киевляне активнее начали поединок, но в середине первого тайма были вынуждены вынимать мяч из сетки собственных ворот – классный удар удался форварду латвийцев. Тем не менее "музыканты" быстро отыгрались и даже вышли вперед - голы на счету Потапова и Максимца. Однако Рикардо снова сравнял счет.

Во втором тайме подопечные Шклярука упустили несколько убийственных моментов - непревзойденно действовал голкипер Риги после выстрелов "музыкантов", а вот латвийцы сумели забить в третий раз, мяч в ворота Серия Тимошенко забил Рикардо.

Артур Мьюзик - Рига
Артур Мьюзик - Рига

Третий тайм проходил под аккомпанемент обоюдных атак. Обе команды пытались поразить ворота друг друга, и им это удалось. На гол Рафинии ответил Тимофей Листопад, но этого оказалось мало для победы. 3:4.

Артур Мьюзик – Рига 3:4

Голы: Потапов, Максимец, Листопад.

Стоит отметить, "музыканты" заняли второе место по итогам группового этапа и квалифицировались в плей-офф турнира. ПФК Выбор проведет свой матч третьего тура сегодня, 19 сентября. Старт встречи в 17:30 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пляжный футбол ПФК Артур Мьюзик

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