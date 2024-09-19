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ПФК Выбор разгромил нидерландцев и вышел в плей-офф клубного ЧМ по пляжному футболу

Подопечные Константина Андреева следом за Артур Мьюзик вышли в 1/16 финала соревнований
Сегодня, 19:30
ПФК Выбор / beachsoccer.com
ПФК Выбор / beachsoccer.com

ПФК Выбор из Днепра разгромил соперников из Нидерландов в третьем туре группового этапа клубного чемпионата мира по пляжному футболу – днепряне не оставили шансов ПФК Зиланд.

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В первом периоде подопечные Константина Андреева пропустили первыми – хороший удар удался Мартину, который и открыл счет во встрече, но еще до первого перерыва днепряне сумели отыграться усилиями Дубовика.

Второй тайм – сплошной погром соперников. Выбор забивал на разный вкус. Первым отличился японец Озу, следом забил бразильский легионер Бенжамин. Затем настал черед и украинских игроков Выбора. Кочмаров, Дубовик и Заворотний поочередно поразили ворота нидерландцев.

ПФК Вибір
ПФК Вибір / Источник: beachsoccer.com

В третьем тайме Выбор спокойно довел матч до победы, упустив еще несколько хороших случаев. Игрок Зиланда Пхорн смог отквитать один мяч, но последнее слово все же было за украинцами – Бенжамин установил окончательный счет во встрече – 7:2.

ПФК Выбор – ПФК Зиланд 7:2

Голы: Дубовик (2), Бенжамин (2), Озу, Кочмаров, Заворотний.

Стоит отметить, что подопечные Константина Андреева выиграли все матчи на групповом этапе и уверенно вышли в плей-офф турнира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пляжный футбол ПФК Выбор

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