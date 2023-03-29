iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Легенда украинской художественной гимнастики скончалась на 92-м году жизни

Альбина Дерюгина ушла из жизни.
Сегодня, 12:22
Альбина Дерюгина / Громадське
Альбина Дерюгина / Громадське

Легенда художественной гимнастики в Украине Альбина Дерюгина скончалась на 92 году жизни. Об этом сообщают на странице Национального олимпийского комитета Украины на странице в Facebook.

"Неоценимая потеря в олимпийской семье: отошла в мир иной Альбина Дерюгина. С грустью сообщаем, что на 92-м году жизни остановилось сердце легенды мировой художественной гимнастики, Героя Украины, члена Исполкома НОК Украины, заслуженного тренера Украины Альбины Николаевны Дерюгиной. Альбина Дерюгина пришла в художественную гимнастику на заре ее зарождения и считается основоположницей этого вида спорта в Украине", - говорится в заявлении.

Читай также: Экс-вратарь Шахтера и Кривбасса умер в возрасте 40 лет

Напомним, за свою карьеру спортсменка была тренером сборной СССР, а затем и сборной Украины. Дерюгина воспитала ряд олимпийских чемпионок, чемпионок мира и Европы.

Среди воспитанниц Дерюгиной ее дочь - Ирина Дерюгина (абсолютная чемпионка мира), Александра Тимошенко (олимпийская чемпионка), Оксана Скалдина (бронзовый олимпийский призер), Анна Бессонова (бронзовый олимпийский призер и абсолютная чемпионка мира), Анна Ризатдинова (бронзовый олимпийский призер).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: художественная гимнастика альбина дерюгина

Статьи по теме

Украина завоевала две медали в шестой день Всемирных игр-2022 Украина завоевала две медали в шестой день Всемирных игр-2022
Украинская гимнастка отказалась подниматься на подиум вместе с русскими спортсменками Украинская гимнастка отказалась подниматься на подиум вместе с русскими спортсменками
Украинские гимнастки прошли в финал многоборья на Олимпиаде Украинские гимнастки прошли в финал многоборья на Олимпиаде
У Украины золото и серебро домашнего ЧЕ по художественной гимнастике У Украины золото и серебро домашнего ЧЕ по художественной гимнастике
Помочь журналистам

Видео

Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Украина12:50
Ребров опроверг слухи о работе в сборной Украины
Гимнастика12:22
Легенда украинской художественной гимнастики скончалась на 92-м году жизни
Европа11:55
Челси Мудрика намерен летом усилиться форвардом
Другие11:31
WrestleMania 39: расписание и результаты
Европа11:20
Отец юного таланта Барселоны публично призвал сына покинуть клуб
ММА10:54
Бои без правил: расписание боев и турниров
Бокс10:40
Помолился напоследок: Усика заметили на богослужении в Киево-Печерской лавре
Европа10:18
Милан хочет продлить контракт с одним из лидеров клуба
Бокс09:52
Ломаченко - Хэйни: огненный проморолик боя
Европа09:50
Защитник Атлетика подписал предварительный контракт с Барселоной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK