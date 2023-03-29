Легенда украинской художественной гимнастики скончалась на 92-м году жизни

Легенда художественной гимнастики в Украине Альбина Дерюгина скончалась на 92 году жизни. Об этом сообщают на странице Национального олимпийского комитета Украины на странице в Facebook.

"Неоценимая потеря в олимпийской семье: отошла в мир иной Альбина Дерюгина. С грустью сообщаем, что на 92-м году жизни остановилось сердце легенды мировой художественной гимнастики, Героя Украины, члена Исполкома НОК Украины, заслуженного тренера Украины Альбины Николаевны Дерюгиной. Альбина Дерюгина пришла в художественную гимнастику на заре ее зарождения и считается основоположницей этого вида спорта в Украине", - говорится в заявлении.

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Напомним, за свою карьеру спортсменка была тренером сборной СССР, а затем и сборной Украины. Дерюгина воспитала ряд олимпийских чемпионок, чемпионок мира и Европы.

Среди воспитанниц Дерюгиной ее дочь - Ирина Дерюгина (абсолютная чемпионка мира), Александра Тимошенко (олимпийская чемпионка), Оксана Скалдина (бронзовый олимпийский призер), Анна Бессонова (бронзовый олимпийский призер и абсолютная чемпионка мира), Анна Ризатдинова (бронзовый олимпийский призер).