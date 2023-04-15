Ковтун завершил без наград первый финальный день чемпионата Европы по спортивной гимнастике

В субботу, 15 апреля, состоялись финальные выступления на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Украина в финалах была представлена Ильей Ковтуном.

Как сообщает Суспільне, 19-летний украинец по итогам квалификаций сумел пробиться сразу в четыре финала: свободные упражнения, упражнения на коне, перекладине и параллельных брусьях.

В этот день прошли финальные выступления в свободных упражнениях и брусьях. К сожалению, ни в одном из них Илья не сумел завоевать медаль.

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В свободных упражнениях Ковтун установил шестой результат с показателем 13.733 балла, а на брусьях он оказался пятым, заработав 14.233 балла.

Стоит отметить, что днем ранее Илья Ковтун завоевал бронзовую медаль в многоборье. Эта медаль стала для него третьей в карьере на уровне континентального первенства.

В воскресенье, 16 апреля, Илья Ковтун выступит в остальных финалах: в 14:00 по Киеву пройдут выступления на брусьях, а в 15:00 - на перекладине.