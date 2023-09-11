Семь наград и победа в медальном зачете: Украинские гимнасты феерили в Кубке мирового вызова
"Желто-синие" показали высокий уровень мастерства.
В венгерском городе Сомбатхей завершился Кубок мирового вызова по спортивной гимнастике.
Сборную Украины представляли: Назар Чепурной, Олег Верняев, Пантелей Колодий, Никита Мельников, Елизавета Губарева и Анна Лащевская.
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Наши спортсмены блестяще выступили, завоевав семь наград, среди которых три золотые медали, три серебряные и одна бронзовая.
"Желто-синие" также смогли выиграть медальный зачет, обойдя хозяев турнира благодаря количеству серебряных наград.
Медали сборной Украины в Сомбатхее
- Золото: Олег Верняев (параллельные брусья), Назар Чепурный (опорный прыжок), Анна Лащевская (бревно)
- Серебро: Олег Верняев (лошади-махи), Елизавета Губарева (разновысокие брусья, бревно)
- Бронза: Назар Чепурный (параллельные брусья)
Отметим, Украина во второй раз подряд побеждает в медальном зачете Кубка вызова.
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