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Американская гимнастка выполнила исторический прыжок, который будет назван в ее честь

Это уже пятый элемент, который получит имя Симоны Байлз.
Вчера, 22:06
Симона Байлз / Getty Images
Симона Байлз / Getty Images

В Антверпене (Бельгия) проходит чемпионат мира по спортивной гимнастике. И во время турнира произошло историческое событие.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз выполнила сложнейший прыжок назад с двойным сальто в согнутом положении.

Американка стала первой женщиной, которой покорился прыжок такой сложности. Таким образом данный прыжок будет назван в ее честь  - Байлз II.

Примечательно то, что это будет уже пятый элемент в спортивной гимнастике, названный в честь американской спортсменки.

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Стоит отметить, что для Байлз это первый чемпионат мира с 2019 года. К тому же она вернулась к выступлениям лишь в августе этого года, прервав двухлетнюю паузу в выступлениях.

Она также стала первой американкой, которая соревновалась на шести чемпионатах мира. На данной уровне Байлз является рекордсменкой по количеству медалей - 25 (19 золотых).

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