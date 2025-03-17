Україна розбила Косово після поразки першому матчі, Терехов встановив рекорд

Квалификация на чемпионат Европы по гандболу для Украины продолжилась матчем против Косово, в котором "желто-синие" одержали победу.

Несколько дней назад украинцы уступили эту команду с минимальным отставанием, но теперь смогли разгромить соперников.

4-й тур, отбор на Евро-2026

Украина – Косово 36:25 (18:8)

Главным героем матча стал голкипер украинской команды Антон Терехов, оформивший 18 сейвов за матч. Этот показатель стал самым большим в нынешнем отборе на Евро среди всех участвовавших в матчах голкиперов.

После этой победы Украина занимает второе место в таблице.

Турнирная таблица

Фарерские острова - 5 очков (+9 разница голов) Украина - 4 (+12) Нидерланды — 4 (0) Косово - 3 (-2)

В оставшихся матчах (в мае сыграем против Нидерландов и Фарерских островов), необходимо сохранить за собой как минимум второе место, чтобы пройти в финальный турнир.

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