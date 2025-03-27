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ЧМ-2025 по фигурному катанию: украинская пара прошла в произвольную программу

Голиченко и Даренский смогли продолжить свои выступления.
Сегодня, 10:58       Автор: Василий Войтюк
София Голиченко и Артем Даренский / Getty Images
София Голиченко и Артем Даренский / Getty Images

Вицечемпионы среди юниоров София Голиченко и Артем Даренский приняли участие в короткой программе чемпионата мира-2025 по фигурному катанию среди спортивных пар, который проходит в Бостоне, США.

Украинские фигуристы стали одной из 23 пар участниц и для выхода в произвольную программу необходимо было занять место в ТОП-20.

По итогам своего выступления Голиченко и Даренский получили суммарно 57,2 балла (33,02 - за технику выполнения и 25,18 - за постановку.

Такой результат означал 17 место в прокате, чего хватило для квалификации в свободную программу ЧМ-2025.

Уже сегодня ночью украинская пара выступит в свободной программе. Старт назначен на 00:15 по киевскому времени 28 марта.

Напомним, что в эти дни в Буковеле проходит чемпионат Украины по биатлону. В одиночной смешанной эстафете доминировали пары из Харьковщины и Сумщины..

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фигурное катание

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