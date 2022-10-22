Кулиш выиграл золото на чемпионате мира по пулевой стрельбе
Украинский спортсмен Сергей Кулиш выиграл золото на чемпионате мира по пулевой стрельбе, который проходит в Каире, Египет.
Сергей стал лучшим в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров. Стоит отметить, что украинец выиграл первое золото мирового первенства в карьере и вторая награда в целом – ранее он завоевал серебро в паре с Дарьей Тиховой.
Благодаря победе Украина завоевала третью лицензию на Олимпиаду-2024. Ранее это удалось Павлу Коростылеву и Ирине Маловичко, однако лицензии неименные.
Читай также: Двухкратный призер Олимпийских игр обвиняется в убийстве
Также в этой дисциплине выступал Олег Царьков, который стал лишь 50-м в отборе.
Чемпионат мира по стрельбе
Каир, Египет
Стрельба из винтовки из трех положений с 50 метров
- Сергей Кулиш (Украина)
- Томаш Бартник (Польша)
- Йон-Герман Хегг (Норвегия)
Стоит отметить, что на счету сборной Украины уже восемь наград на нынешнем чемпионате мира.