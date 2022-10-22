Украинец принес третью лицензию на Олимпийские игры в Париже.

Украинский спортсмен Сергей Кулиш выиграл золото на чемпионате мира по пулевой стрельбе, который проходит в Каире, Египет.

Сергей стал лучшим в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров. Стоит отметить, что украинец выиграл первое золото мирового первенства в карьере и вторая награда в целом – ранее он завоевал серебро в паре с Дарьей Тиховой.

Благодаря победе Украина завоевала третью лицензию на Олимпиаду-2024. Ранее это удалось Павлу Коростылеву и Ирине Маловичко, однако лицензии неименные.

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Также в этой дисциплине выступал Олег Царьков, который стал лишь 50-м в отборе.

Чемпионат мира по стрельбе

Каир, Египет

Стрельба из винтовки из трех положений с 50 метров

Сергей Кулиш (Украина) Томаш Бартник (Польша) Йон-Герман Хегг (Норвегия)

Стоит отметить, что на счету сборной Украины уже восемь наград на нынешнем чемпионате мира.