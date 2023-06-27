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Харлан завоевала золотую медаль по фехтованию на Европейских играх-2023

Соперница по финалу не смогла составить Ольге никакую конкуренцию.
Сегодня, 20:32
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

Во вторник, 27 июля, в Кракова (Польша) состоялся финал Европейских игр 2023 года по фехтованию.

За золотую медаль соревнований сражались украинка Ольга Харлан и румынка Илинка Пантис.

Уже после первого периода Ольга организовала для себя комфортное преимущество, доведя счет матча до 8:1 в ее пользу.

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Во втором периоде она позволила себе немного расслабиться и отдала оппонентке уже два очка. При этом она довела дело до логичного конца - 15:3, что принесло ей золотую медаль турнира.

Напомним, что для Украины это уже второе "золото" в фехтовании - днем ранее в финале победила Джоан Фейби Бежура.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фехтование Ольга Харлан Европейские Игры Европейские Игры-2023

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