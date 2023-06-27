Станкевич - бронзовый призер Европейских игр по фехтованию

Вторая медаль в фехтовании для Украины.

Во вторник, 27 июня, пройшли соревнования по фехтованию на шпаге в рамках Европейских игр 2023.

Наш фехтовальщик Владимир Станкевич дошел до полуфинала, где, к сожалению, уступил Мигелю Фразау.

В течение всего поединка Владимиру не хватало совсем немного, чтобы повернуть исход сражения в свою пользу. Итоговой счет - 15:14 в пользу португальца.

Бронзовая медаль Станкевича стала второй для Украины в фехтовании. Ранее Фейби Бежура завоевала золото.