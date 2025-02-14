Фигурист Курцев триумфовал на Европейском юношеском олимпийском фестивале
Егор Курцев стал чемпионом зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля-2025. Он уверенно победил в стартах фигуристов.
Украинский спортсмен показал лучший результат и в короткой, и в произвольной программах. Общий результат Курцева (198,81 балла) позволил уверенно опередить эстонца Владислава Чуракова. Дополнил подиум швейцарский фигурист Гион Шмид.
Украинец обновил три индивидуальных достижения. Он получил лучшие в карьере оценки в короткой и произвольной программе, а также рекордную сумму баллов.
Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Бакуриани, Грузия
Фигурное катание, юноши
1. Егор Курцев – 198,81 балла
2. Владислав Чураков – 182,44
3. Гион Шмид – 176,94
К слову, ранее Гераскевич выиграл золотую медаль Кубка Европы.
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