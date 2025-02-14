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Фигурист Курцев триумфовал на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Украинец взял "золото" соревнований по фигурному катанию.
Сегодня, 21:26
Егор Курцев / Getty Images
Егор Курцев / Getty Images

Егор Курцев стал чемпионом зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля-2025. Он уверенно победил в стартах фигуристов.

Украинский спортсмен показал лучший результат и в короткой, и в произвольной программах. Общий результат Курцева (198,81 балла) позволил уверенно опередить эстонца Владислава Чуракова. Дополнил подиум швейцарский фигурист Гион Шмид.

Украинец обновил три индивидуальных достижения. Он получил лучшие в карьере оценки в короткой и произвольной программе, а также рекордную сумму баллов.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Бакуриани, Грузия
Фигурное катание, юноши

1. Егор Курцев – 198,81 балла
2. Владислав Чураков – 182,44
3. Гион Шмид – 176,94

 

К слову, ранее Гераскевич выиграл золотую медаль Кубка Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фигурное катание Егор Курцев

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