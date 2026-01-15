iSport.ua
Амосов - о дебютном бое в UFC: Если такого типа не перееду, то мне в UFC делать нечего

Считает что соперник был хороший для дебюта.
Сегодня, 15:08       Автор: Валентина Чорноштан
Ярослав Амосов / Getty Images
Ярослав Амосов / Getty Images

Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов поделился своими мыслями перед своим дебютом в UFC в бою против американца Нила Мэгни.

Я говорил: "Если такого типа не перееду, то мне в UFC делать нечего, потому что дальше там уже совсем другие пацаны". Это был хороший соперник для дебюта.

Напомним, что дебютный для украинца поединок состоялся в декабре 2025 года в рамках шоу UFC Vegas 112. Тогда Ярослав смог разобраться со своим оппонентом уже в первом раунде.

Ранее Амосов рассказал, что мог не дебютировать в UFC из-за того, что его соперник избил жену.

