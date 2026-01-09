Амосов назвал возможных соперников и планы на 2026 год

Готов драться в двух весовых категориях.

Украинский боец Ярослав Амосов (29-1) рассказал, сколько боёв планирует провести в этом году.

Я хотел бы провести три боя, но думаю, что будет два. Когда это произойдёт? Сейчас Леон Эдвардс что-то говорит о Лондоне. Я ответил, что готов. Не уверен, что этот бой состоится. Пока тишина. Я приехал домой и подумал, что было бы хорошо встретиться с ним где-нибудь в марте.

Также боец рассказал о своей весовой категории в ближайших поединках:

"Если понадобится выйти на замену, например, то я готов драться и в 84 кг. Мой естественный вес - 90–92 кг. Я могу сделать и 77 кг, и 84 кг", - сказал Амосов в интервью LB.ua.

Напомним, что 14 декабря бывший чемпион мира по версии лиги Bellator дебютировал в UFC, одолев в первом раунде американца Нила Магни.

Ранее звезда UFC напророчил Амосову чемпионский пояс.

