Амосов мог не дебютировать в UFC из-за того, что соперник побил жену

Легендарный украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов (29-1) рассказал, что его дебютный бой в UFC мог не состояться.

Поединок против американца Нила Мэгни (31-14) немного сместился по времени, но все же прошел.

"Оказалось, что бой вообще был снят, а я об этом не знал. За несколько дней до боя, как я слышал, у Мэгни был конфликт с женой. Он её вроде бы побил и она пошла в полицию в день боя. Его жена также, вроде, имеет отношение к спорту, и она общается с девушкой Даниила Донченко (украинский боец ММА), они просили её не идти в полицию. Мэгни подписал расписку, что не будет к ней приближаться", - заявил Амосов в интервью Fight Zona.

Напомним, что Амосов разобрался с Мэгни уже в первом раунде.

