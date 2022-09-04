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Сирил Ган попросил главу UFC дать ему бой за титул с тяжелой весе

Француз хочет получить второй шанс.
Сегодня, 10:33
Сирил Ган / Getty Images
Сирил Ган / Getty Images
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Топовый тяжеловес UFC Сирил Ган прокомментировал победу над Таем Туивасой на турнире в Париже.

Напомним, француз нокаутировал своего соперника в третьем раунде.

"Тай тяжело попал по мне, выключил мне свет, но я должен быть воином и должен подниматься.

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Я встал и забрал победу. Дайте аплодисментов Таю, он просто невероятный боец!

Дэйна Уайт, пожалуйста, дай мне бой за пояс!» – сказал Ган после боя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC
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