Сирил Ган попросил главу UFC дать ему бой за титул с тяжелой весе

Топовый тяжеловес UFC Сирил Ган прокомментировал победу над Таем Туивасой на турнире в Париже.

Напомним, француз нокаутировал своего соперника в третьем раунде.

"Тай тяжело попал по мне, выключил мне свет, но я должен быть воином и должен подниматься.

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Я встал и забрал победу. Дайте аплодисментов Таю, он просто невероятный боец!

Дэйна Уайт, пожалуйста, дай мне бой за пояс!» – сказал Ган после боя.