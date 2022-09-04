Сирил Ган попросил главу UFC дать ему бой за титул с тяжелой весе
Француз хочет получить второй шанс.
Топовый тяжеловес UFC Сирил Ган прокомментировал победу над Таем Туивасой на турнире в Париже.
Напомним, француз нокаутировал своего соперника в третьем раунде.
"Тай тяжело попал по мне, выключил мне свет, но я должен быть воином и должен подниматься.
Читайте также: UFC в Париже: Ганн отправил в нокаут Туивасу, Уиттакер победил Веттори единогласным решением
Я встал и забрал победу. Дайте аплодисментов Таю, он просто невероятный боец!
Дэйна Уайт, пожалуйста, дай мне бой за пояс!» – сказал Ган после боя.