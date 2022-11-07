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Адесанья: Никто не знает, кто победит нокаутом в нашем бою с Перейрой

Нигериец серьезно готовится к предстоящему поединку.
Сегодня, 14:44
Исраэль Адесанья / Getty Images
Исраэль Адесанья / Getty Images

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался о предстоящем бое против Алекса Перейры.

"В этом бою я буду сосредоточен и взволнован, потому что этот парень сделает все, чтобы победить меня.

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Что самое интересное в нашем противостоянии, так это то, что никто не знает, кто победит нокаутом. Это самое интересное", – сказал Адесанья.

Напомним, что бой Адесанья - Перейра возглавит турнир UFC 281, который пройдет в ночь на 13 ноября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC исраэль адесанья

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