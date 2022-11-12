Глава UFC объявил о работе над организацией боя Махачев - Волкановски

Уайт хочет, чтобы два топовых бойца встретились в октагоне.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски уже находится в разработке.

"Если вы взглянете на все достижения Волкановски, увидите то, как он опровергал все прогнозы относительно его.

И если такой парень приходит ко мне и говорит, что хочет драться, то как я могу отказать ему?

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Он полон решимости, но на данный момент мы все еще работаем над организацией этого поединка", – сказал Уайт в интервью MMA Fighting.

Отметим, бой Махачев - Волкановски запланирован на 11 февраля на UFC 284 в Австралии.