Топовый боец UFC заявил, что хочет побить хавбека Манчестер Сити

Топовый легковес UFC Пэдди Пимблетт назвал футболиста, которого бы он хотел вызвать в октагон.

Речь была о полузащитнике Манчестер Сити Бернарду Силва. Ярый фанат Ливерпуля не сильно любит португальского футболиста.

"Я не знаю никого, кому бы нравился Бернарду Силва. Он невероятный футболист. Он по-настоящему крутой. Но он ужасный негодяй. Он кусок дерьма", – сказал Пимблетт в интервью Mola.

Напомним, Силва является самым ненавистным игроком Манчестер Сити для фанатов Ливерпуля. Игрок не раз называл болельщиков мерсисайдцев "тупыми", часто критикуя их в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Александер-Арнольд жестко ответил своим критикам.