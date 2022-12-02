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Топовый боец UFC заявил, что хочет побить хавбека Манчестер Сити

Пимблетт не любит главного соперника мерсисайдцев.
Сегодня, 19:56
Пимблетт и Силва / Getty Images
Пимблетт и Силва / Getty Images

Топовый легковес UFC Пэдди Пимблетт назвал футболиста, которого бы он хотел вызвать в октагон.

Речь была о полузащитнике Манчестер Сити Бернарду Силва. Ярый фанат Ливерпуля не сильно любит португальского футболиста.

"Я не знаю никого, кому бы нравился Бернарду Силва. Он невероятный футболист. Он по-настоящему крутой. Но он ужасный негодяй. Он кусок дерьма", – сказал Пимблетт в интервью Mola.

Напомним, Силва является самым ненавистным игроком Манчестер Сити для фанатов Ливерпуля. Игрок не раз называл болельщиков мерсисайдцев "тупыми", часто критикуя их в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Александер-Арнольд жестко ответил своим критикам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Манчестер Сити Бернарду Силва

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