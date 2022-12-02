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Александер-Арнольд жестко ответил своим критикам

В этом сезоне футболист находится под огромным давлением.
Сегодня, 09:49
Трент Александер-Арнольд / Getty Images
Трент Александер-Арнольд / Getty Images

Защитник Ливерпуля и сборной Англии Трент Александер-Арнольд раскритиковал своих хейтеров, называющих его ленивым. Этот сезон пока не очень удачно складывается для игрока, хотя, стоит признать, что Ливерпуль в целом не выглядит очень уверенным. А в сборной Трент впервые появился в третьем туре против Уэльса.

"Люди смотрят матч и видят то, что хотят видеть. Считаю такой подход предвзятым. Если смотреть игру с предубеждением, что футболист ленив, и один раз увидеть, как он не побежал, то в вашем понимании он становится ленивым. Вы не смотрите другие эпизоды матча, где он бегает и совершает рывки", - приводит слова Трента LiverpoolEcho.

Защитник считает, что к нему относятся предвзято, а потому, когда игрок действительно ошибается, люди только еще больше начинают думать, что они правы. Поэтому главной проблемой Трент назвал то, что его продолжают критиковать как бы хорошо он ни пытался играть.

"Иногда кажется, что не важно, насколько хорошо я играю, потому что если я не идеален, то я недостаточно хорош. И меня оценивают по стандартам, по которым не оценивают других игроков, но это жизнь. С этим приходится жить", - жалуется игрок.

Напомним, что в матче с Уэльсом защитник вышел на замену и помог команде одержать победу в британском дерби.

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