Bellator 290: Бэйдер нокаутом в первом раунде отправил Федора Емельяненко на пенсию

Fedor Emelianenko lays down his gloves surrounded by legends! Tune in to @CBS and @paramountplus NOW. #Bellator290 #Bellator #MMA @BellatorMMA @CBSSports pic.twitter.com/DgXYmEfskx

𝑯𝑰𝑺𝑻𝑶𝑹𝒀 Heavyweight Champion @RyanBader becomes the first man ever to defeat Fedor twice. 📺 #Bellator290 | 𝑪𝑩𝑺 & 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒎𝒐𝒖𝒏𝒕+ | LIVE NOW pic.twitter.com/Ui7BUBE0L6

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...