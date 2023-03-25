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Масвидаль назвал причину поражения Усмана в бою с Эдвардсом

Бывший оппонент считает, что нигериец поспешил с возвращением.
Сегодня, 17:25
Хорхе Масвидаль / Getty Images
Хорхе Масвидаль / Getty Images

Топовый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль заявил, что бывший чемпион организации Камару Усман поспешил с возвращением в октагон для боя за титул.

"Возможно, Усман принял бой слишком рано. Когда бойца вырубают, ему нужно дать время на то, чтобы мозг и уверенность восстановились.

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Если вернуться слишком рано, то будешь бояться каждого удара. Будешь медленным и нерешительным", – сказал Масвидаль в интервью The Joe Rogan Experience.

Напомним, на UFC 286 Усман проиграл Леону Эдвардсу решением судей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Камару Усман Хорхе Масвидаль

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