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Дональд Серроне - член зала славы UFC

Американец удостоился стать в ряд с лучшими бойцами в истории.
Сегодня, 14:20
Дональд Серроне / Getty Images
Дональд Серроне / Getty Images

Экс-боец UFC в легком весе Дональд Серроне вошел в зал славы промоушена. Об этом сообщил промоушен в соцсетях.

Напомним, американец дебютировал в UFC в 2011 году и покинул промоушен в 2022-м. За это время он провел 38 боев, из которых шесть последних завершились поражениями.

Из достижений у 39-летнего бойца лишь один титульный бой. В декабре-2015 Серроне дрался за пояс в легком весе с Рафаэлем Дос Аньосом, но проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Ковингтон стал следующим претендентом на титул UFC в полусреднем весе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дональд Серроне

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