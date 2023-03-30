Гэтжи рассказал, кто может стать его следующим соперником

Топовый легковес UFC Джастин Гэтжи рассказал о потенциальных оппонентах.

"Я еще не начинал никаких переговоров. UFC сейчас очень заняты. Но я думаю, что очевидный соперник для меня – Дастин Порье. Я не знаю, когда именно этот поединок состоится, но он точно будет организован. Это логично.

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Победитель боя между Оливейрой и Дариушем будет драться с Исламом Махачевым за титул. Я проведу поединок либо с Порье, либо с проигравшим в паре Оливейра – Дариуш. Других вариантов я не вижу", – сказал Гэтжи в интервью Middle Easy.

Напомним, в последнем своем бою на турнире UFC 286 Джастин победил Рафаэля Физиева решением судей.