Гэтжи признался, что близок к завершению карьеры

Топовый легковес UFC Джастин Гэтжи заявил, что скоро планирует завершить спортивную карьеру.

"Я хочу прекратить заниматься этим к 37 годам. Сейчас мне 34. У меня еще есть два-три года, а это приличный срок. Хотя не так уж это и много, ведь я занимаюсь единоборствами уже 15 лет.

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Так что можно сказать, что я нахожусь на заключительном этапе своей карьеры. Не собираюсь заниматься этим вечно", – заявил Гэтжи в интервью MMA News.

Напомним, в последнем своем бою на турнире UFC 286 Джастин победил Рафаэля Физиева решением судей.