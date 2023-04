Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе бросил вызов Адесанье

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович обратился в соцсетях к чемпиону в среднем весе Исраэлю Адесанье.

"Поздравляю с успешным матчем-реваншем, Исраэль. Если захочешь провести еще один, ты знаешь, где меня найти. На этот раз в среднем весе за твой пояс", – написал Блахович в твиттере.

Congratulations on a successful rematch, @stylebender. If you want to try another one, you know where to find me. This time at middleweight for your belt. #UFC287