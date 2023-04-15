Экс-чемпион UFC Блахович готов согнать вес, чтобы подраться с Адесаньей за титул

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Ян Блахович готов провести поединок против Исраэля Адесаньи в среднем весе.

"Если руководство UFC хочет организовать этот бой, то я не против. Без проблем. Побить его еще раз – это хорошая мотивация. Я готов подраться с ним.

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Я буду в хорошей форме, но мне нужно время. Дайте мне три или четыре месяца, и я буду весить 84 кг. Совершенно точно", – сказал Блахович в интервью MMA Junkie.

Напомним, в 2021 году Блахович и Адесанья дрались за титул в полутяжелом весе. Тогда Ян победил единогласным решением судей.