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Чемпион UFC в легчайшем весе может подняться в весе

Стерлинг идет по пути Сехудо.
Сегодня, 18:19
Алджамейн Стерлинг / Getty Images
Алджамейн Стерлинг / Getty Images

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг заявил, что намерен подраться с Алексом Волкановски после победы над О’Мэлли. 

"Я планирую побиться с О’Мэлли, а затем пойти за Волкановски. Так что считайте, что я украл схему у Сехудо.

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Проведу еще один бой и перейду в полулегкий вес. Все зависит от того, как я подерусь с Шоном. Если проиграю, то задержусь. Мераб получит шанс пойти за поясом, я помогу ему в этом", – сказал Стерлинг в интервью UFC.

Напомним, Стерлинг уже в третий раз одержал победу в статусе чемпиона организации и будет готовиться к четвертой защите своего титула.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC алджамейн стерлинг

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