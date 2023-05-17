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Стерлинг дал прогноз на свой бой с О’Мэлли

Англичанин не сомневается в победе.
Сегодня, 16:50
О’Мэлли и Стерлинг / Getty Images
О’Мэлли и Стерлинг / Getty Images

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался о предстоящем бое с Шоном О’Мэлли. 

"Мои мысли о Шоне О’Мэлли: этот ублюдок хрупкий. Хрупкий. Как вы думаете, если я повалил невысокого и коренастого Генри Сехудо, который выиграл Олимпиаду и имеет отличную защиту от тейкдаунов, то что я сделаю с Шоном О’Мэлли?

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Я гарантирую вам: если мы окажемся в клетке, то я сложу этого человека пополам за один раунд. Это будет похоже на то, что я сделал с Кори Сэндхагеном", – сказал Стерлинг в интервью The MMA Hour.

Напомним, бой Стерлинг - О’Мэлли состоится 20 августа в рамках UFC 292 в Бостоне, США.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC алджамейн стерлинг Шон О`Мэлли

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