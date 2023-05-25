Чемпион UFC в легчайшем весе недоволен организацией боя против О’Мэлли

У обладателя титула не спросили его мнения.

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг обратился к Дане Уайту после назначения боя с Шоном О’Мэлли.

"Я на расстоянии телефонного звонка, босс! При всем уважении, но вы устроили поединок с О’Мэлли, не спросив меня, не узнав о моих травмах.

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У меня есть личная жизнь вне октагона. Но я еще раз приду и нассу на всех... Снова. Ваше здоровье!" – написал Стерлинг в твиттере.

Напомним, в последнем своем бою англичанин одолел Генри Сехудо, защитив свой пояс.