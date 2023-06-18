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Украинец Бондарь потерпел второе поражение в UFC из-за непредвиденных обстоятельств

Украинский боец потерял сознание под конец поединка после столкновения головами.
Сегодня, 08:59
Бондар уступил Эрнандесу / Getty Images
Бондар уступил Эрнандесу / Getty Images

Украинец Денис Бондар потерпел поражение техническим решением в бою против американца Карлоса Эрнандеса.

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 18 июня, на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада, США в рамках турнира смешанных единоборств UFC on ESPN 47.

Источник: Getty Images

В конце третьего раунда между соперниками произошло неумышленное столкновение головами, после чего украинский боец потерял сознание. Эрнандес бросился добивать оппонента, но рефери остановил бой на последней секунде.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Победа досталась американцу техническим решением - 30–27, 30–27, 29–28.

Для Дениса Бондаря это был второй бой в UFC, в котором он потерпел второе поражение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC

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