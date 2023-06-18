Украинец Бондарь потерпел второе поражение в UFC из-за непредвиденных обстоятельств

Украинский боец потерял сознание под конец поединка после столкновения головами.

Украинец Денис Бондар потерпел поражение техническим решением в бою против американца Карлоса Эрнандеса.

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 18 июня, на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада, США в рамках турнира смешанных единоборств UFC on ESPN 47.

Источник: Getty Images

В конце третьего раунда между соперниками произошло неумышленное столкновение головами, после чего украинский боец потерял сознание. Эрнандес бросился добивать оппонента, но рефери остановил бой на последней секунде.

O nocaute brutal anulado do americano Carlos Hernandez sobre Denys Bondar, agora há pouco, no UFC. Por conta da cabeçada não intencional que causou a inconsciência do oponente, a luta foi à decisão técnica, onde Hernandez venceu por 29-28 e duplo 30-27. pic.twitter.com/cvUAVL2IU5 — MMA Melotto (@MMAmelotto) June 18, 2023

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Победа досталась американцу техническим решением - 30–27, 30–27, 29–28.

Для Дениса Бондаря это был второй бой в UFC, в котором он потерпел второе поражение.