iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Легенда UFC назвал потенциальных соперников для возвращения в октагон

Канадец хочет хайповый бой.
Вчера, 20:51
Жорж Сен-Пьер / Getty Images
Жорж Сен-Пьер / Getty Images

Экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер назвал имена возможных соперников для возобновления карьеры.

"Есть несколько парней, которые могут стать хорошими соперниками. Я думаю, что мне нужен кто-то грозный. Важно, чтобы фанаты желали этого поединка.

Мне нужны ветераны, имеющие хороший опыт. Может быть, братья Диаз станут отличными соперниками. Я не знаю. Можно предложить бой кому-то из нынешнего поколения – Усману, Ковингтону... Я думаю, что люди сами должны выбрать будущего соперника. Нужно хорошее шоу.

Читай также: Илон Маск провел тренировку с бывшим чемпионом UFC

Это будет больше показательный бой, чем рейтинговый. Не имею иллюзий, мне уже 42 года. У меня есть другие приоритеты, которые важнее, чем борьба", – заявил Сен-Пьер в интервью MMAFightingonSBN.

Напомним, что Сен-Пьер завершил карьеру в 2019 году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Жорж Сен-Пьер

Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Миочич - о бое с Джонсом: Я покажу людям, что достоин быть чемпионом в тяжелом весе Миочич - о бое с Джонсом: Я покажу людям, что достоин быть чемпионом в тяжелом весе
EA Sports анонсировала выход UFC 5 EA Sports анонсировала выход UFC 5
Бой Джонс - Миочич возглавит турнир UFC 295 Бой Джонс - Миочич возглавит турнир UFC 295
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Теннис00:38
Киченок: Надеюсь, мой триумф на Уимблдоне немного поможет украинцам
Футбол00:17
Определились финалисты юниорского чемпионата Европы
Лига конференций00:00
Лига конференций-2023/24: Домжале неожиданно уступил Бальцану, Шкупи разгромил Хегельман
Вчера, 23:28
Футбол23:28
Ювентус исключил из первой команды легенду клуба и еще ряд игроков
Европа23:17
Защитник МЮ может воссоединиться с Роналду
НБА22:54
Михайлюк получил два предложения от клубов Евролиги
Футбол22:39
Барселона согласовала новый контракт с самым молодым игроком в истории клуба
Европа22:27
Месси прошел медосмотр в Интер Майами
Теннис22:23
Украинцы на Уимблдоне: Свитолина уступила в полуфинале, Киченок завоевала трофей в смешанном разряде
Теннис22:18
Людмила Киченок выиграла финал Уимблдона в смешанном разряде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK