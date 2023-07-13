Легенда UFC назвал потенциальных соперников для возвращения в октагон

Экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер назвал имена возможных соперников для возобновления карьеры.

"Есть несколько парней, которые могут стать хорошими соперниками. Я думаю, что мне нужен кто-то грозный. Важно, чтобы фанаты желали этого поединка.

Мне нужны ветераны, имеющие хороший опыт. Может быть, братья Диаз станут отличными соперниками. Я не знаю. Можно предложить бой кому-то из нынешнего поколения – Усману, Ковингтону... Я думаю, что люди сами должны выбрать будущего соперника. Нужно хорошее шоу.

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Это будет больше показательный бой, чем рейтинговый. Не имею иллюзий, мне уже 42 года. У меня есть другие приоритеты, которые важнее, чем борьба", – заявил Сен-Пьер в интервью MMAFightingonSBN.

Напомним, что Сен-Пьер завершил карьеру в 2019 году.

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