Английский проспект бросил вызов Джонсу и победителю пары Ган - Спивак

Аспинэлл слишком верит в свои силы.

Топовый тяжеловес UFC Том Аспинэлл заявил, что планирует подраться с Джоном Джонсом.

"Я отправлюсь в Париж, буду смотреть бой между Сирилом Ганом и Сергеем Спиваком с первого ряда.

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Подерусь с победителем этого поединка, а потом побью Джона Джонса", – сказал британец в интервью UFC.

Напомним, в рамках UFC Fight Night 224 Аспинэлл нокаутировал Марчина Тыбуру в первом раунде.

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