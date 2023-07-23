Английский проспект бросил вызов Джонсу и победителю пары Ган - Спивак
Аспинэлл слишком верит в свои силы.
Топовый тяжеловес UFC Том Аспинэлл заявил, что планирует подраться с Джоном Джонсом.
"Я отправлюсь в Париж, буду смотреть бой между Сирилом Ганом и Сергеем Спиваком с первого ряда.
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Подерусь с победителем этого поединка, а потом побью Джона Джонса", – сказал британец в интервью UFC.
Напомним, в рамках UFC Fight Night 224 Аспинэлл нокаутировал Марчина Тыбуру в первом раунде.
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