iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Гэтжи высказался о возможности подраться с Макгрегором

Американец дал четкий ответ нетерпеливому ирландцу.
Сегодня, 15:49
Джастин Гэтжи / Getty Images
Джастин Гэтжи / Getty Images

Новоиспеченный обладатель титула BMF Джастин Гэтжи ответил на вызов Конора Макгрегора.

"Не собираюсь драться с кем-то, кто принимает стероиды. Я никогда в жизни не использовал их и не буду. Ну, может быть, на пенсии.

Читай также: Макгрегор - Гэтжи: На**й Чендлера, если ты хочешь – брось мне вызов

Но я никогда не принимал их и не хочу драться с тем, кто читерит. Так что, возможно, мне не стоит об этом говорить, но это правда", – сказал американец в интервью на пресс-конференции.

Напомним, Гэтжи отправил в нокаут Дастина Порье во втором раунде за титул Baddest mother Fa***r.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор джастин гэтжи

Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Макгрегор - Гэтжи: На**й Чендлера, если ты хочешь – брось мне вызов Макгрегор - Гэтжи: На**й Чендлера, если ты хочешь – брось мне вызов
Порье назвал своего следующего оппонента Порье назвал своего следующего оппонента
Динамо - Минай: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Динамо - Минай: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Помочь журналистам

Видео

Кроуфорд - Спенс: видео зрелищного нокаута
Кроуфорд - Спенс: видео зрелищного нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина16:38
Динамо - Минай: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Бокс16:32
"Как я могу не быть первым номером P4P?": Кроуфорд сделал заявление после победы над Спенсом
Европа16:21
ПСЖ объявил о подписании голкипера Барселоны
Европа15:58
Фанаты польского клуба вывесили антиукраинские баннеры во время матча
ММА15:49
Гэтжи высказался о возможности подраться с Макгрегором
Украина15:20
Травмирован, но не сломлен: Игрок Шахтер оставил бомбическое послание россиянам
Европа14:54
Месси похвастался бургером, названным в свою честь
Олимпийские виды14:50
Украина с Харлан проиграла в бронзовом финале чемпионата мира по фехтованию
Украина14:45
ЛНЗ - Черноморец: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Другие страны14:35
Чемпионат мира-2023 (женщины): Норвегия и Швейцария вышли в плей-офф, Германия сенсационно проиграла Колумбии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK