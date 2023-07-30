Гэтжи высказался о возможности подраться с Макгрегором

Новоиспеченный обладатель титула BMF Джастин Гэтжи ответил на вызов Конора Макгрегора.

"Не собираюсь драться с кем-то, кто принимает стероиды. Я никогда в жизни не использовал их и не буду. Ну, может быть, на пенсии.

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Но я никогда не принимал их и не хочу драться с тем, кто читерит. Так что, возможно, мне не стоит об этом говорить, но это правда", – сказал американец в интервью на пресс-конференции.

Напомним, Гэтжи отправил в нокаут Дастина Порье во втором раунде за титул Baddest mother Fa***r.

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